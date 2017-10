FC Lisse en KNVB dringen aan op snel besluit over penaltysoap

LISSE - Zowel de advocaten van FC Lisse als voetbalbond KNVB willen dat de voorzieningenrechter deze week nog een knoop doorhakt. Daar hebben ze maandag op aangedrongen bij de rechtbank in Utrecht, waar het kort geding diende dat FC Lisse had aangespannen. Uiterlijk maandag 9 oktober neemt de voorzieningenrechter een beslissing over de veelbesproken penaltyreeks tussen FC Lisse en HSV Hoek, die van de KVB op woensdag 11 oktober over moet worden gedaan.

De uitspraak volgt vrijdag of maandag. FC Lisse-voorzitter Leon Annokkee heeft een duidelijke voorkeur. 'Het liefst voor het weekend', laat hij weten. 'Of het nou terecht is of onterecht, het speelt nu gewoon allemaal mee. Binnen het bestuur en binnen de club, maar ook binnen de spelersgroep. Dus we willen zo snel mogelijk uitsluitstel.'Ook de KNVB is die mening toegedaan en hoopt dat er voor het weekend nog duidelijkheid komt. 'Om de vereningen in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden op de situatie, hoe die dan ook zal zijn', verklaart advocaat Mirjam Kerkhof.Annokkee heeft een goed gevoel overgehouden aan de zitting. 'Ik denk dat we ons verhaal goed hebben kunnen doen. En dat de voorzieningenrechter ook de juiste vragen heeft gesteld. Het is nu aan hem om daar een oordeel over te vellen. Wij worden eigenlijk alleen maar benadeeld. Tenminste, zo voelen wij dat.'Verder zegt de voorzitter van FC Lisse dat hij het fijner had gevonden als alle partijen met elkaar om de tafel waren gegaan. 'In ieder geval had de KNVB ook gewoon uitleg kunnen geven. Dit is een situatie die we nooit hebben gehad. Er zijn geen uitspraken over en geen regels voor.''Het gaat de KNVB echt om een goed en ordentelijk verloop van de wedstrijden en dus om naleving van de spelregels', aldus de advocaat Kerkhof. 'Wat de KNVB betreft is het wedstrijdformulier niet doorslaggevend, en Hoek heeft wel degelijk een klacht ingediend over het verloop. Het gaat erom dat de strafschoppenserie in strijd met de spelregels heeft plaatsgevonden, terwijl die wel bepalend is geweest voor de uitslag wie er doorgaat naar de volgende ronde van de beker.'Desondanks betreurt de KNVB volgens haar de gang van zaken. 'Het is voor alle partijen vervelend is dat dit gebeurd is, voor FC Lisse en HSV Hoek in de eerste plaats. De KNVB heeft geprobeerd om rekening te houden met de situatie door onder meer te bepalen dat de reiskosten worden vergoed. Maar uiteindelijk gaat het erom dat er op het veld beslist wordt wie de winnaar wordt. En dat kan alleen maar door de strafschoppen opnieuw te laten nemen .'