Haagse breakdancer strijdt voor plek op Olympische Jeugdspelen

Breakdancer in actie

DEN HAAG - Zwemmen, fietsen, atletiek. Het zijn stuk voor stuk bekende Olympische sporten, maar wie weet komt daar binnenkort nog een sport bij; namelijk breakdance. Tijdens de Olympische Jeugdspelen van 2018 in Buenos Aires zal breakdance voor het eerst te zien zijn op een Olympisch podium.

De Haagse breakdancer Toby Tanate is momenteel al druk aan het trainen voor een plek op de Jeugdspelen. In de afgelopen maanden is met een online videocompetitie een top 5 per land samengesteld.



De winnaars gaan nu door naar een van de drie continentale kwalificatierondes. De Europese dansers, waaronder Toby, strijden op 14 oktober tegen elkaar in de Duitse stad Essen. Per kwalificatie doen ongeveer 200 dansers mee. De 20 beste jongens en meisjes kwalificeren zich voor de Olympische Jeugdspelen.