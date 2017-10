Jan en Anneke organiseren al 40 jaar de kermis in Leiden

(Foto: Omroep West)

LEIDEN - Je hebt eigenlijk geen '3 October' gevierd als je niet op de kermis in Leiden bent geweest. De kermis is één van de grootste van Nederland en al meer dan 100 jaar een vast onderdeel van het programma van het Leids Ontzet. En nu is er ook een boekje over geschreven. Het is een eerbetoon aan twee mensen die al 45 jaar verbonden zijn met de kermis.





'Dit betekent alles voor me', zegt Boots maandag. 'En als je dit mag verzorgen en het straks open gaat, dan ben ik heel trots.' De Boer vult aan: 'Het hoort echt bij mijn leven. Ik doe dit al 40 jaar, dat veeg je niet zomaar weg.'



