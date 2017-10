Bewoners zijn overlast Haagse tram 3 zat: 'Alles staat binnen te trillen'

DEN HAAG - Slapenloze nachten en scheuren in de muren. De bewoners van een deel van de Laan van Meerdervoort in Den Haag hebben het helemaal gehad. Tram 3 die door de straat gaat, zorgt voor zoveel lawaai en trillingen dat ze vinden dat er nu eindelijk een oplossing voor de problemen moet komen.

'Je hoort een geluid dat alsmaar doordendert. En binnen staat alles te trillen als tram 3 door de straat rijdt', vertelt bewoonster Nalin Som.Ook overbuurman Rob Stikkelorum heeft dezelfde klachten. Vooral 's ochtends vroeg en 's avonds laat is er flinke overlast. 'Ik lig dan in mijn bed en het enige wat ik hoor is die tram. Dat is bijzonder irritant', aldus Stikkelorum.Al meer dan een jaar klaagt een groep van zo'n twintig bewoners aan de Laan van Meerdervoort over het geluid en de trillingen van tram 3. De HTM erkent het probleem en zegt ermee bezig te zijn.In een reactie laat een woordvoerder van HTM weten: 'Wij proberen zoveel mogelijk de overlast die mensen ervaren te beperken en dat doen wij onder andere door het spoor goed te onderhouden. Wij laten hier de trams langzamer rijden dan de 50 kilometer per uur die e hier eigenlijk mogen rijden.'Maar volgens bewoners zijn de acties van de HTM helemaal niet voldoende. 'Zij repareren iets provisorisch, maar zo wordt het niet beter', zegt Stikkelorum. 'Wij worden niet serieus genomen door HTM', zegt Som.De bewoners zijn een burgerinitiatief begonnen. Zij willen een grondig onderzoek van de HTM. 'Ik weet dat ik niet in een stiltegebied woon maar dit gaat te ver. Deze situatie was vroeg niet zo. Ik woon hier zeventien jaar en pas sinds een kleine twee jaar is dit hier begonnen. Ik klaag niet als er een klein beetje geluidsshinder is, maar dit is echt overlast.'