Lekker hutspot eten en voetjes van de vloer: duizenden Leidenaren vieren feest

LEIDEN - Hutspot, kermis en muzikale optredens. Vele duizenden Leidenaren zijn maandag begonnen met het vieren van Leidens Ontzet.

Aan de Oude Singel is ook de feestelijke warenmarkt van start gegaan. 's Middags konden mensen een rondgang maken langs verschillende Leidse rust- en verpleeghuizen. Het feest werd 's avonds traditiegetrouw ingeleid met een taptoe door de binnenstad.Dinsdag barst Leidens Ontzet écht los. Met 's ochtends de reveille bij het stadhuis, haring en wittebrood rondom De Waag, koraalzang en straattheater in het Van der Werffpark en allerlei activiteiten in de middag en avond.Omroep West houdt de hele dag een liveblog bij op 3 oktober. Heb je zelf leuke filmpjes en foto's? Stuur ze naar online@omroepwest.nl