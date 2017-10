Meerdere brandstichtingen in Pijnacker-Nootdorp

Lucifer

PIJNACKER-NOOTDORP - De politie van Pijnacker-Noordorp is op zoek naar één of meerdere brandstichter(s). De de afgelopen week zijn één of meerdere daders actief geweest op meerdere plekken in de gemeente. Dat laat de politie weten op Facebook.





Zo waren er brandstichtingen op de Meidoornlaan, het Emmapark, het Baken en de Zuiderstraat. Wat er precies in de fik stond, geeft de politie niet aan.Getuigen van de brandstichtingen wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.