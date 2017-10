Van der Sar stapt op als voorzitter van technisch hart bij Ajax

VOORHOUT - Edwin van der Sar fungeert niet langer als voorzitter van het zogenoemde technisch hart van Ajax. De ex-doelman uit Voorhout blijft als algemeen directeur wel eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. Zijn rol als preses van het technisch hart van de Amsterdamse club wordt overgenomen door Marc Overmars, die directeur spelersbeleid bij Ajax is.

Naast Overmars blijven ook Dennis Bergkamp en Saïd Ouaali lid van het adviesorgaan, dat bij de club over alle voetbaltechnische aangelegenheden gaat. Na het terugtreden van Van der Sar als voorzitter, leidt Overmars de wekelijkse vergaderingen van het technisch hart. Hij is verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid, de scouting en tevens het aanspreekpunt van de hoofdtrainer.Bergkamp blijft de brugfunctie vervullen tussen jeugd en betaald voetbal. De nadruk van zijn werk als individueel trainer zal nog meer liggen op de ontwikkeling van spelers en de doorstroming van talenten. De rol van hoofd jeugdopleiding Ouaali blijft ongewijzigd.'Afgelopen zomer hebben wij bepaalde dingen kritisch tegen het licht gehouden. Bij Ajax is de opleiding van talenten van cruciaal belang, maar ook dat de spelers die wij opleiden doorgroeien en daadwerkelijk een kans krijgen en vaste waarde kunnen worden in onze A-selectie', lichtte Van der Sar toe.'We kunnen echter niet alles opvangen met spelers uit eigen jeugd, dus scouting en het aankoopbeleid zijn steeds belangrijker geworden. Waar veel andere clubs een technisch directeur hebben, blijven wij van mening dat een driemanschap zoals ons technisch hart is, waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn, het beste is voor onze club. Waarbij ik als algemeen directeur natuurlijk eindverantwoordelijk blijf.'Het functioneren van het technisch hart stond al enige tijd ter discussie binnen en buiten Ajax. De dubbelfunctie van Van der Sar, als algemeen clubdirecteur en tevens voorzitter van het adviesorgaan, zorgde soms voor fricties. Bij het verrassende vertrek van de succesvolle trainer Peter Bosz afgelopen zomer en de komst van de nieuwe coach Marcel Keizer zouden de leden van het technisch hart ook niet op één lijn hebben gezeten.