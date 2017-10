Veel rookontwikkeling bij grote brand boerderij Maasland

MAASLAND - Bij een boerderij aan de Kwakelweg in Maasland woedde maandagavond een zeer grote brand. Het vuur werd rond 21.15 uur ontdekt. Er zijn geen gewonden gevallen.

Volgens een woordvoerder is de brand ontstaan in een hooischuur van de melkveehouderij. De brandweer deed een dringend verzoek om de weg vrij te houden voor hulpdiensten.Bij de boerderij is ook een paardenstal, maar die heeft niet vlam gevat. De dieren zijn vanwege de flinke rookontwikkeling uit de stal gehaald en ergens anders neergezet.Rond 1.00 uur was het vuur onder controle. De brandweer laat weten 'nog geruime tijd' bezig te zijn met nablussen.