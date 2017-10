Zeer grote brand bij boerderij in Maasland

MAASLAND - Bij een boerderij aan de Kwakelweg in Maasland woedt maandagavond een zeer grote brand. Dat bevestigt de brandweer aan Omroep West. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.





Bij de boerderij is hoort ook een paardenstal, maar die heeft geen vlammen gevat. De brand is rond 21.20 uur gemeld.





