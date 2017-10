Man gewond bij steekincident in Delft

Foto: Regio 15

DELFT - In Delft is dinsdagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij op straat. Het steekincident vond plaats aan De Kringloop. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De politie heeft een mannelijke verdachte aangehouden. Wat de precieze toedracht van het steekincident is, is nog onduidelijk.





