John West en George Kooymans winnen Buma NL Award

DEN HAAG - De Haagse volkszanger John West is maandagavond, samen met zanger/gitarist George Kooymans van rockband Golden Earring, in de prijzen gevallen tijdens de uitreiking van de Buma NL Awards in Utrecht.

John West won in de categorieën 'Meest gedraaid in de Nederlandse horeca' en 'Meest gestreamde track'. George Kooymans won samen met Henny Vrienten en Boudewijn de Groot een Award voor hun gezamenlijk album onder de artiestennaam Vreemde Kostgangers.Andere prijzen gingen onder andere naar Frans Bauer, Boef, Marco Borsato en Ronnie Flex.Lenny Kuhr kreeg een onderscheiding voor haar totale oeuvre. In haar speech bedankte ze iedereen die in die vijftig jaar met haar heeft gewerkt en had ze warme woorden over voor haar publiek dat haar 'door de jaren heen zo trouw is gebleven'.