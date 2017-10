West Wekker: Feest in Leiden en veel rook bij grote brand in Maasland

REGIO - Goedemorgen! In Leiden wordt vandaag weer massaal hutspot en haring gegeten, want het is 3 oktober! En in Maasland ontstond veel rook bij een grote brand op een boerderij. Dit en meer lees je in de West Wekker!

Haring en wittebrood, kermis en muzikale optredens. Het is 3 oktober! Duizenden Leidenaren vieren tijdens het Leidens Ontzet het einde van het Spaanse beleg op de stad op 3 oktober in 1574. Volg de hele dag alles rondom 3 oktober in ons liveblog Bij een boerderij aan de Kwakelweg in Maasland kwam gisteravond veel rook vrij bij een grote brand. De hooischuur van een melkveehouderij had vlam gevat. Bij de brand is niemand gewond geraakt.Een man is gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij aan De Kringloop in Delft. Er is één verdachte aangehouden.Slapeloze nachten en scheuren in de muren. De bewoners van een deel van de Laan van Meerdervoort in Den Haag hebben het helemaal gehad. Tram 3 die door de straat gaat, zorgt voor zoveel lawaai en trillingen dat ze vinden dat er nu eindelijk een oplossing moet komen.Veel wolkenvelden trekken over onze regio met enkele buien, maar de zon komt ook af en toe tevoorschijn. In de avond nemen de buien af. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 16 graden.Elke dinsdag kun je misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel in het opsporingsprogramma Team West. Deze week tonen we onder meer beelden van een man die een school binnenloopt daar een laptop van een lerares steelt. Vanavond vanaf 17.00 uur op TV West.