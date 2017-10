Problemen op A12 na ongeluk vrachtwagen, half uur vertraging

ZOETERWOUDE - Er zijn dinsdagochtend weer problemen op de A12. Tussen De Meern en Reeuwijk moet het verkeer rekening houden met twintig minuten vertraging. Daar is een rijstrook afgesloten. Daar staat een kapotte vrachtwagen.

Er zijn ook problemen tussen Zevenhuizen en Reeuwijk. Daar staat tien kilometer file. Ook hier gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen.De truck belandde bij Bodegraven in de berm. Dit ongeluk zorgt voor een half uur vertraging.Maandagochtend hadden automobilisten het ook al lastig op de weg naar Utrecht. Toen moesten ze op de A12 rekening houden met anderhalf uur vertraging na een ongeluk bij Bodegraven.Het verkeer staat dinsdagochtend ook in de file op de A4 naar Amsterdam. Dinsdagochtend vroeg werd daar een rijstrook afgesloten na een ongeluk ter hoogte van Zoeterwoude.Dit leidde tot een flinke file. Rond 6.30 uur had die file een lengte van dertien kilometer. De ANWB waarschuwde automobilisten voor meer dan 25 minuten vertraging. Rond 6.45 uur werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven nam de file snel in lengte af.Later op de ochtend zorgde de gebruikelijke dinsdagochtendfile tussen Delft en Hoogmade opnieuw voor een vertraging van ruim drie kwartier. Daar stond het verkeer rond 8.30 uur stil over zeventien kilometer.