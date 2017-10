'Ik ben superblij', John West straalt na uitreiking Buma NL Awards

John West (links) krijgt de Buma NL Award uitgereikt door Erik de Zwart (Foto: Facebook.com/BumaNL)

RIJSWIJK - Met twee prijzen verliet John West maandagavond Utrecht. De volkszanger uit Rijswijk won een Buma NL Award in de categorie 'Meest gedraaid in de Nederlandse horeca' en ook een in de categorie 'Meest gestreamde track'.





'Vorig jaar was ik twee keer genomineerd en ging ik met geen enkele prijs naar huis', herinnert West zich. 'Dit jaar hoopte ik in ieder geval met één prijs naar huis te gaan en werden het er twee. Ik ben superblij.'Naast West viel ook George Kooymans in de prijzen. Hij won een Buma NL Award met Henny Vrienten en Boudewijn de Groot voor hun gezamenlijk album onder de artiestennaam 'Vreemde Kostgangers'.