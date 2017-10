Brandweer takelt motorfiets uit het water van Haagse kade

De brandweer takelde de motorfiets uit het water (Foto: Regio15)

DEN HAAG - De brandweer heeft dinsdagochtend een motorfiets uit het water getakeld aan de Veenkade in Den Haag. Over het lot van de berijder is vooralsnog niets bekend, laat een woordvoerder van de brandweer weten.





Op verzoek van de politie werd de motor uit het water gehaald. 'Waarschijnlijk is de motorfiets niet rijdend in het water beland. Hij zou bijvoorbeeld gestolen kunnen zijn.' Er is onder water niet gezocht naar personen, zegt de brandweer.