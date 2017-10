De Skihut op Scheveningen in financiële problemen

DEN HAAG - Het bedrijf achter De Skihut op Scheveningen verkeert in betalingsproblemen. Het bedrijf heeft surseance van betaling gekregen. Dat bevestigt bewindvoerder Milko Spaa tegenover Omroep West. Voorlopig blijft de winkel open, maar hoe lang is onduidelijk.

'Ik geef geen commentaar' Medewerkster moederbedrijf

'Het hoogseizoen voor het skieën gaat nu komen, dat speelt wel een rol bij de beoordeling', zegt de bewindvoerder. Hoe hoog de schuldenlast van het bedrijf is kan hij niet zeggen.'Dat ben ik nu aan het inventariseren. Ik ga kijken wat de mogelijkheden zijn om de schuldeisers tevreden te stellen. De sureseance is gisteren uitgesproken, ik ben nu aan het kijken of het verantwoord is de winkel open te houden.'Over de oorzaak van de financiële problemen kon Spaa ook nog niks zeggen. Zakenblad Quote meldde eerder dat de FIOD bij het bedrijf is binnengevallen in verband met belastingfraude . Ook zou de eigenaresse volgens Quote geschorst zijn als directeur van De Skihut op Scheveningen en van het moederbedrijf Joah Invest, dat ook op Scheveningen is gevestigd.De bewindvoerder kan tegenover Omroep West niets zeggen over de fraudezaak. Een medewerkster van Joah Invest laat tegenover Omroep West weten geen commentaar te willen geven. Bij de winkel van De Skihut op Scheveningen wordt dinsdagochtend de telefoon niet opgenomen.Wanneer er meer duidelijk wordt over de toekomst van de winkel konde bewindvoerder niet zeggen. Er werken 45 mensen bij het bedrijf, laat hij op verzoek weten.Het bedrijf heeft volgens de eigen website 'de grootste wintercollectie van Nederland'. De Skihut bestaat al meer dan 40 jaar, valt te lezen op de site. Het bedrijf is gevestigd aan de Vissershavenweg op Scheveningen.