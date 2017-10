Ouderwets druk op A4 en A13: is het effect van extra asfalt uitgewerkt?

DEN HAAG - Twee jaar na de komst van de verlengde A4 door Midden-Delfland lijkt de drukte op de snelwegen richting Rotterdam weer terug bij af. Bijna dagelijks staan er weer lange files op zowel de A4 als de A13. Is het effect van al dat extra asfalt alweer uitgewerkt?

Filedeskundige John Souhoka van de ANWB erkent dat de drukte op de weg weer toegenomen is. 'Nu de nieuwigheid eraf is, kent iedereen de A4 als alternatief voor de A13. Dat betekent dat die nieuwe snelweg door Midden-Delfland snel volloopt. In combinatie met een toegenomen aantal voertuigen op de weg en ongelukken zie je dat het overal snel druk wordt.'Daar komt bij dat de economie de afgelopen tijd flink aantrekt, waardoor mensen weer in beweging komen. 'Maar het komt ook door ongelukken op de A20 bij Rotterdam, waardoor het op aansluitende wegen vastloopt', legt Souhoka uit.Nicole Wegman van Rijkswaterstaat herkent het beeld van de toenemende drukte. 'Dat komt vooral door de aantrekkende economie, maar ook zien we dat over het algemeen de drukte toeneemt. Daarbij hebben veel mensen nog de zomer in hun hoofd. Daarbij vergeleken is het in de herfstmaanden oktober en november veel drukker op de weg.'