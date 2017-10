Manuela zoekt klusjesmannen voor haar dochter Shirley

DEN HAAG - De moeder van Shirley schakelde onze hulp in want zij gaat binnenkort verhuizen en heeft nog een paar sterke en handige mannen nodig.

Geschreven door Redactie SuperDebby

De moeder van Shirley zit met haar handen in het haar. Shirley is inmiddels 27 weken zwanger en woonde tot voor kort bij haar oma in huis, wachtend op een sociale huurwoning. Na twee jaar is het nog niet gelukt om een woning te krijgen en heeft ze nu noodgedwongen een particulier huis aangenomen. Zoals we allemaal weten kost verhuizen heel veel geld! Een nieuwe vloer.. of een nieuwe kast... Maar het allerbelangrijkste punt is dat het huis van Shirley in slechte staat is. Er moet dus veel gebeuren! De keuken en badkamer worden met hulp door de eigenaar erin gezet, maar er zijn nog meer handen nodig!



Wie kan er een dagje missen om Shirley te helpen met klussen in huis? Verven, laminaat leggen, alle hulp is welkom! Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl