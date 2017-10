Vegetarische Slager moet 'misleidende vleesnamen' schrappen

DEN HAAG - De Vegetarische Slager krijgt van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een half jaar de tijd om verwijzingen naar dieren en vleesnamen uit zijn productnamen te schrappen. Volgens de NVWA zijn die verwijzingen misleidend en wordt daarmee de Warenwet overtreden.

'Ik zie dus geen aanleiding om de namen te wijzigen' Jaap Korteweg - directeur Vegetarische Slager

In een brief waarschuwt de warenautoriteit het bedrijf om productbenamingen voor vleesvervangers als Vegetarische Gehacktbal, Vegetarische Kipstuckjes en Visvrije Tonyn na maart 2018 niet meer te gebruiken. Ook al worden die vlees- en visvervangers iets anders geschreven, ze doen wel aan het oorspronkelijke product denken, aldus de NVWA in een toelichting. Dat veroorzaakt verwarring, vindt de toezichthouder.Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zei in januari dit jaar in antwoord op kamervragen niet voor een verbod te zijn op het gebruik van vleesnamen voor producten waar geen vlees in zit. Zij reageerde toen op ophef in Duitsland, waar haar collega stelde dat nepvlees geen schnitzel mocht heten. Die kwestie werd toen als 'schnitzelgate' bestempeld.In een reactie zegt directeur Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager verbaasd te zijn over de waarschuwing van de NVWA, die is gedaan op basis van één consumentenklacht. Volgens het bedrijf worden de benamingen voor vleesvervangers al jaren gebruikt en heeft dat nooit tot problemen of onduidelijkheid geleid. 'We hebben ons laten adviseren door etiketteringsdeskundigen en die hebben ons verzekerd dat dit in orde is', aldus Korteweg. 'Ik zie dus geen aanleiding om de namen te wijzigen, al zal ik onze juristen nogmaals vragen naar de gebruikte productnamen te kijken.'De Vegetarische Slager startte op dierendag 2010 met de vegetarische vleesvervangers in Den Haag. Inmiddels zijn er landelijk honderden verkooppunten en sinds 2016 is de Vegetarische Slager ook de verkoop gestart in andere landen in Europa.