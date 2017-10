Haagse jihadronselaar die zijn dochtertje doodschudde krijgt 2 jaar cel

DEN HAAG - De 26-jarige Rudolph H. uit Den Haag is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar en 3 maanden vanwege het doodschudden van zijn bijna 4 maanden oude dochtertje. Het meisje liep door het schudden zwaar hersenletsel op. Daaraan overleed ze. H. werd bekend als ronselaar voor de jihad en stond daarvoor ook al voor de rechter.

Het gerechtshof acht niet bewezen dat Rudolph H. zijn dochter wilde doden : 'H. heeft het feit dat de baby door het schudden zwaar lichamelijk letsel kon oplopen op de koop toegenomen.'Het Openbaar Ministerie eiste 4 jaar cel . Het geweld dat op het meisje was uitgeoefend, was volgens de aanklager extreem: te vergelijken met een zwaar verkeersongeval. De rechter veroordeelde H. eerder tot 2 jaar cel. H. ontkent en ging in beroep. Het hof komt nu met een straf van 2 jaar en 3 maanden.Rudoplh H. - alias Abou Suhayb - is een bekeerling. Hij zou fungeren als mediaman van een criminele organisatie in Den Haag (met jihadronselaar Azzedine C. als hoofdverdachte), die jongeren ertoe aanzette om in IS-gebied te gaan strijden.