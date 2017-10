Tussenstand Meldpunt Lerarentekort: ‘Het lerarentekort wordt alleen maar groter’

DEN HAAG - Alle leraren die hebben gereageerd op ons Meldpunt Lerarentekort verwachten dat de problemen in het basisonderwijs toenemen. Slechts een docent verwacht dat het tekort in de toekomst kleiner wordt. De overige 88 leraren die tot nu toe op ons meldpunt hebben gereageerd geven aan dat zij verwachten dat de tekorten groeien.

'Jonge leerkrachten haken af door werkdruk' Leraar

Omroep West heeft in aanloop naar de onderwijsstaking komende donderdag het Meldpunt Lerarentekort geopend. Basisscholen in het hele land zijn die dag dicht omdat leraren naar het Haagse Zuiderpark komen om actie te voeren tegen de lage salarissen en de hoge werkdruk in het primair onderwijs.Uit de reacties op ons meldpunt blijkt dat er bij de docenten weinig vertrouwen is in de toekomst. 'Er gaan veel mensen met pensioen maar er zijn te weinig Pabo-studenten om dit op te vangen,' schrijft een leerkracht. 'De huidige toename in aanmeldingen voor de Pabo leidt niet noodzakelijkerwijs tot meer leerkrachten. Er zijn veel afvallers (vooral jongens) en na de opleiding haken jonge leerkrachten nogal eens af door de werkdruk', schrijft een ander.