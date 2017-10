Zes jaar cel geëist voor rammen tankstation De Andel aan A12 bij Gouda

GOUDA - Tegen de man die vorig jaar september tankstation De Andel langs de A12 bij Gouda ramde met zijn auto is dinsdag zes jaar cel geëist. De advocaat van verdachte C. wil een kortere gevangenisstraf, een lange voorwaardelijke celstraf en een behandeling of eventuele werkstraf voor zijn cliënt, die zwijgt in de rechtszaal.

C. was op de dag van de crash op een barbecue in Rotterdam. Daar werd al vroeg begonnen met drinken. Volgens getuigen had hij minimaal 24 flesjes bier op. 'Of meer.' Na een ruzie zou C. naar huis zijn gereden.In de auto zou C. met zijn moeder hebben gebeld. Volgens haar was C. over zijn toeren. De benzinepomp vloog door de crash in brand en werd door het vuur volledig verwoest. 'Een aanslag', vindt de officier van justitie.Getuigen schatten de snelheid waarmee hij het tankstation binnenreed tussen 120 en 160 kilometer per uur. 'Hij stuiterde over de betonblokken.' Een getuige dacht dat er een aanslag werd gepleegd.C. vertelde een agent na het ongeluk dat hij zelfmoord had willen plegen. 'Hij was neerslachtig dat zijn poging was mislukt .' Volgens de agenten sprak C. kalm. 'Het hoeft voor mij niet meer', zou hij hen gezegd hebben. 'Ik ben er helemaal klaar mee'. Het zou zijn derde zelfmoordpoging zijn geweest.C. wilde niet ingaan op de vragen die de rechter dinsdag aan hem stelde. De medewerkster van de benzinepomp die die avond werkte, nam wel het woord. Zij heeft veel psychische problemen sinds de crash. 'Ik zal deze nacht nooit meer vergeten', liet zij weten. 'Om 23.50 uur hoorde ik een enorme klap.'Ze vroeg C. waarom hij op die manier een einde maken aan zijn leven wilde maken. 'Ik zag je steeds weer op me afrijden.' C. antwoordde niet en keek haar niet aan.In het Pieter Baan Centrum is C. geobserveerd, maar hij wilde niet meewerken aan een onderzoek door een psycholoog en een psychiater. Deskundigen willen graag meer onderzoek doen. Ze kunnen nu niet zeggen of C. wist wat hij deed op het moment dat hij met zijn auto crashte bij de benzinepomp langs de A12.Wel staat vast dat C. zijn leven niet op de rit had en kampt met een alcoholprobleem. Met name sinds de zomer van 2016 ging het bergafwaarts met hem. Hij woonde in een caravan en werd steeds depressiever.Tijdens zijn verblijf in het Pieter Baan Centrum ontkende C. dat hij zelfmoord wilde plegen. Volgens hem is hij tijdens het autorijden bewusteloos geraakt. Het OM denkt dat C. wel degelijk een einde aan zijn leven wilde maken. De officier van justitie wees op de vele problemen die hij had, met alcohol en op financieel gebied. Als C. in slaap was gevallen, had zijn auto wel snelheid geminderd, legde de officier van justitie uit. 'Hij nam bewust de afslag naar het tankstation.'C. wilde geen gesprekken met de psychiater. Daarom weten deskundigen niet of C. toerekeningsvatbaar was op het moment van de crash. 'Mijn cliënt wilde niemand anders iets aandoen', zegt de advocaat van C.C. gaf tijdens de rechtszitting wel aan dat hij hulp nodig heeft. Volgens hem had hij al eerder hulp willen hebben, maar heeft hij dat niet gekregen. 'Dan moet u wel gaan praten', benadrukte de rechter.Volgens de reclassering is er kans op herhaling. Daarom adviseert de reclassering tbs met voorwaarden op te leggen. Over twee weken doet de rechter uitspraak.