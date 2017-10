Sexy Kiki (25) uit Lisse: 'Meedoen aan Boerinnenkalender is stoer'

LISSE - De makers van de pikante Boerinnenkalender hebben ook dit jaar weer een Zuid-Hollandse schone weten te strikken. De blonde Kiki Ernst (25) uit Lisse bewijst dat het boerenleven lang niet zo saai is als we denken. 'Ik vond het wel stoer om mee te doen', aldus Kiki tegen Omroep West.

De 25-jarige meldde zichzelf aan om op de sexy kalender te komen. En zo langzamerhand wordt ze overladen met complimentjes. 'Zoveel vriendschapsverzoeken op Facebook heb ik nog nooit gekregen', lacht ze. 'Iedereen uit de boerenwereld kent deze kalender.''Dankzij mijn vriend ben ik een paar jaar geleden in de melkveehouderij terecht gekomen. Sindsdien vind ik koeien erg fijn om mee te werken, want ze zijn heel relaxed.' Tegenwoordig werkt ze als zelfstandig boerin. 'Ik verhuur mezelf als zzp-boerin aan bedrijven in Hoogmade, Warmond en Stompwijk. En ondertussen ben ik weer vrijgezel, ja.'Uit 214 aanmeldingen uit het hele land werd Kiki Ernst met veertien anderen gekozen. De Boerinnenkalender, die vrijdag uitkomt, wordt voor de zevende keer uitgebracht. Elke maand vraagt een nieuw model uit de agrarische wereld aandacht voor de sector, haar passie, werkwijze en haar bedrijf.Vorig jaar was boerin Lisa Reyneveld (20) uit Koudekerk aan den Rijn te zien op de pikante kalender. In 2015 was het Lisa van Heijningen (22) uit Voorschoten die op de kalender pronkte.