Waarom krijg ik kernramppillen thuisbezorgd? 5 vragen over de jodiumpillen

DEN HAAG - In onze regio worden tussen 10 en 25 oktober jodiumtabletten in de brievenbus geleverd. Maar waarom krijg je deze pillen? Omroep West beantwoordt vijf vragen.

Iedereen tot 40 jaar die binnen 0 tot 20 kilometer rondom een kerncentrale woont, krijgt ook een doosje jodiumpillen thuisgestuurd. Ook iedereen tot en met 17 jaar die binnen 100 kilometer van een kerncentrale woont, krijgt de pillen. In totaal ontvangen 1,2 miljoen gezinnen een doosje. De pillen worden verspreid voor in het geval van een kernramp. De overheid verstuurt ze nu, zodat ten tijde van een kernongeval de jodiumtabletten niet meer hoeven te worden verspreid en dat scheelt kostbare tijd.Vooral baby's en jonge kinderen lopen het risico radioactief jodium op te nemen in de schildklieren in het geval van een kernramp.Bij een kernramp komt radioactieve straling vrij, waaronder radioactief jodium. Die stof kun je vervolgens door inademing binnen krijgen of door besmette groenten te eten. De pil zorgt ervoor dat de schildklier in één keer verzadigd is met jodium. Daardoor kan het radioactief jodium niet in de schildklier kan worden opgenomen, waardoor schildklierkanker en andere aandoeningen kunnen worden voorkomen.De pil moet je alleen innemen op advies van de overheid. De inname is alleen nodig als er radioactief jodium uit een kerncentrale wordt verwacht. Het is van belang dat jodiumtabletten op het juiste moment worden ingenomen. De overheid verstuurt hierover een NL-Alert en maakt dit ook bekend via de calamiteitenzender . In deze regio is dat Omroep West.De overheid adviseert iedereen binnen een straal van 100 kilometer van een kerncentrale om ook jodiumpillen in huis te halen. Zwangere vrouwen kunnen op die manier ook hun ongeboren kind beschermen tegen radioactief jodium. Vanaf 9 oktober kan iedereen jodiumtabletten kopen bij de apotheek of drogisterij (De adviesprijs is 2.95 euro).Op de verpakking staat een datum vermeld, waarna de pillen niet meer moeten worden gebruikt. De overheid laat voordat de houdbaarheid van de pillen is verlopen weten hoe je opnieuw aan de pillen kunt komen en waar de oude pillen moeten worden ingeleverd.