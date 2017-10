Twee gewonden bij steekpartij Delft, twee vrouwen aangehouden

DEN HAAG - Bij de ruzie op De Kringloop in Delft zijn maandagavond twee gewonden gevallen. Ook zijn twee vrouwen gearresteerd omdat ze ervan worden verdacht iets met de steekpartij te maken te hebben. Dat laat de politie dinsdagochtend weten.

De politie kreeg een melding dat twee mannen aan het vechten waren voor een woning op De Kringloop. Daar vonden de agenten een 50-jarige Rotterdammer, die zo gewond was geraakt dat hij met een ambulance naar een ziekenhuis moest worden gebracht. Op de plek van de vechtpartij lag een mes en een vuurwapen. Een 51-jarige Delftenaar raakte bij de vechtpartij lichtgewond.De twee gewonde mannen zijn gearresteerd. Ook zijn twee vrouwen opgepakt die iets met de vechtpartij te maken zouden hebben. Het gaat om een 17-jarige vrouw uit Capelle aan den IJssel en een 35-jarige vrouw uit Delft. De politie hoopt dat getuigen met het onderzoek kunnen helpen met extra informatie over wat er precies gebeurd is.