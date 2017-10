Scholen-insluiper Den Haag heeft vaker toegeslagen

DEN HAAG - Een man die in september al in Team West werd getoond in verband met een diefstal uit een school, blijkt dat vaker te doen. Hij is ook vastgelegd op camerabeelden in een school aan de Zaanstraat in Den Haag, terwijl hij een laptop van een lerares steelt.

De diefstal aan de Zaanstraat vindt plaats op dinsdag 6 juni. Een lerares heeft die dag haar laptop bij haar. Die zit in een plastic tas, die weer in een grote boodschappentas zit. Ze verlaat even haar lokaal en als ze terugkomt ligt de boodschappentas omver en is haar laptop verdwenen.Uit camerabeelden blijkt dat een man die middag de school binnen is gelopen. Hij gaat de trap op en komt even later naar beneden met een plastic tas. Dat is de tas waar de laptop in zat. Hij stapt op de fiets en rijdt weg.Dezelfde man komt in beeld bij een eerdere diefstal bij een andere school, aan het Isabellaland in Den Haag. Hij steelt daar op 1 juni een portemonnee uit de tas van een medewerkster. Vervolgens heeft hij meerdere keren gebruik gemaakt van haar pinpas.