Ketting gestolen bij straatroof Van Marumstraat Den Haag

DEN HAAG - Tijdens een wandeling van de Haagse Markt naar huis wordt een 63-jarige vrouw plotseling aangevallen door een man die haar ketting wil hebben. Omdat de vrouw zich flink verzet, breekt de ketting in tweeën. De dief kan een stuk van 15 centimeter meenemen, de rest blijft achter.

De vrouw loopt op zaterdag 2 september even na 13.00 uur door de Van Marumstraat. Vlakbij de kruising met de Regentesselaan wordt ze aangevallen door een man die hard aan haar ketting trekt. De vrouw verzet zich en houdt haar sieraad goed vast. Uiteindelijk breekt hij en de dief gaat er vandoor.Het gaat om een blanke jongeman van ongeveer 1,60 meter lang. Hij heeft een slank postuur en droeg een petje met daar overheen een capuchon. Hij was onverzorgd, had vrij lange vieze zwarte nagels en stonk naar zweet. De politie hoopt dat u weet om wie het gaat. Ook als u getuige was van de beroving, of weet waar het afgebroken stuk van de ketting nu is, dan komt de recherche graag met u in contact.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Geef uw tip aan de politie door via WhatsApp: 06-17214856Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem