Vrouw steelt jurken bij Haagse kledingwinkel

DEN HAAG - Een vrouw die zich voordoet als normale klant, blijkt uit te zijn op dure jurken. Ze weet er ongezien een aantal mee te nemen uit een kledingwinkel aan het Noordeinde in Den Haag.

De vrouw komt op donderdag 11 mei samen met een man binnen bij de winkel Caroline Biss aan het Noordeinde. Ze loopt eerst wat door de winkel en dan registreert een camera dat ze een dure jurk in jaar tas stopt. Vervolgens past ze een aantal jurken en wordt daarbij netjes geholpen door het personeel.Uiteindelijk vertrekt ze zonder iets te kopen. Later merkt het personeel dat er enkele jurken zijn verdwenen. Hoe het de vrouw is gelukt om die mee te nemen zonder dat het alarm af is gegaan, is niet bekend. De alarmlabels zijn niet terug gevonden. Mogelijk heeft ze gebruik gemaakt van een geprepareerde tas. De man is onherkenbaar gemaakt op de beelden, omdat hij feitelijk niets strafbaars heeft gedaan.