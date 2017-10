Winkeldief steelt voor 1500 euro aan spullen bij Kruidvat Den Haag

DEN HAAG - Een winkeldief heeft afgelopen juni voor ruim 1500 euro aan spullen gestolen bij het Kruidvat in de Megastores in Den Haag. De man heeft een half uur de tijd genomen om drie tassen vol te laden. De verdachte en zijn werkwijze zijn duidelijk te zien op camerabeelden.

De man komt op dinsdag 20 juni de winkel binnen. Hij neemt een mandje en vult dat tot aan de rand met producten. Vervolgens zet hij het mandje op een rustige plek in de winkel en stopt de spullen in een aantal rugtassen, die hij ook uit de winkel heeft gehaald.De man let goed op of iemand hem ziet en doet regelmatig alsof hij een normale klant is. Hij vult nog een rugtas met spullen en heeft na ongeveer een half uur drie tassen vol. Hij neemt eerst één van die tassen mee naar de uitgang en slingert hem over de detectiepoortjes. Het alarm gaat op deze manier niet af.De twee andere tassen staan op dat moment nog in de winkel en hij komt terug om die te halen. Ook deze tassen slingert hij over de poortjes, maar nu gaat er wel een alarm af. Een beveiliger ziet de dief wegrennen en gaat achter hem aan. Hij verdwijnt richting het parkeerdek van de Megastores, maar de beveiliger raakt hem daar kwijt.Uiteindelijk blijkt dat er voor 1500 euro aan spullen is gestolen. Het gaat om elektrische tandenborstels en bijbehorende opzetborstels, maar ook om dure crèmes en andere cosmetica.