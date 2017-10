Slachtoffer moord Tomatenstraat Leiden is Poolse Tomasz Kierat

LEIDEN - Het slachtoffer van de moord aan de Tomatenstraat in Leiden is de 38-jarige Pool Tomasz Kierat. Dat is bekend gemaakt in het opsporingsprogramma Team West. De politie wil meer te weten komen over het slachtoffer en wat er precies met hem is gebeurd.

Het lichaam van Tomasz Kierat werd op zondagavond 24 september om 19.45 uur aangetroffen in een huis aan de Tomatenstraat. Hij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. Diezelfde avond werden twee verdachten aangehouden, een 30-jarige man en de 45-jarige Maarten O. , beiden uit Leiden. De 30-jarige man is inmiddels weer vrij , maar blijft verdachte in de zaak.De recherche komt graag meer te weten over het slachtoffer. Het is nog niet bekend waar Tomasz Kierat woonde of regelmatig verbleef. Iedereen die hem kende of wel eens zag of sprak, wordt gevraagd om contact op te nemen. De politie wil weten of hij vaker is gezien in de Tomatenstraat in Leiden, maar ook over andere verblijfplaatsen is informatie welkom.Daarnaast zijn er nog vragen over wat er precies met het slachtoffer is gebeurd in de woning. Daarom komt de politie graag in contact met getuigen die daar meer over kunnen vertellen. Mogelijk zijn er in het weekend van 22, 23 en 24 september personen of voertuigen opgevallen bij de woning aan de Tomatenstraat. Alle informatie hierover is welkom.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279Geef uw tip aan de politie door via WhatsApp: 06-17214856Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem