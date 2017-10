ADO in beroep tegen vier wedstrijden schorsing voor Tom Beugelsdijk

DEN HAAG - De aanklager betaald voetbal van de KNVB wil ADO-speler Tom Beugelsdijk voor vier wedstrijden (onvoorwaardelijk) schorsen. De Haagse verdediger zou zaterdag in de wedstrijd tegen NAC Breda een elleboogstoot hebben uitgedeeld aan Pablo Mari.

ADO gaat tegen deze schorsing in beroep. Het is nog niet bekend wanneer de zaak dient.Scheidsrechter Mulder heeft het incident dat plaatsvond tijdens een luchtduel in de slotfase van de wedstrijd, niet gezien. Op basis van de tv-beelden besloot de aanklager alsnog een vooronderzoek te starten.