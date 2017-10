Belangrijke verkeersader in Den Haag twee maanden dicht

DEN HAAG - De Torenstraat gaat vanaf woensdag gedurende twee maanden dicht voor autoverkeer, meldt de gemeente Den Haag. Dat is het gevolg van werkzaamheden in het gebied rond de Grote Kerk in de Haagse binnenstad.

Het Kerkplein krijgt nieuwe bestrating en meer groen. Er komen ook nieuwe tramsporen, zodat ook de RandstadRail-tram er in geval van nood overheen kan rijden. Daarnaast installeert de gemeente extra trillingsdempende matten onder de rails, om geluidshinder te beperken.Niet alleen automobilisten en fietsers zullen de afsluiting van de Torenstraat merken. Tram 16 moet omrijden via de Kneuterdijk, Scheveningseweg en Eisenhowerlaan, de route van tram 1. Vanaf het Statenplein volgt lijn 16 weer de normale route.Deze omleiding duurt tot zeker het einde van het jaar. Dan liggen de werkzaamheden even stil vanwege de kerstperiode. In januari wordt de bouw hervat op de Dagelijkse Groenmarkt, Gravenstraat en een gedeelte van het Buitenhof. De werkzaamheden daar moeten aan het begin begin van volgende zomer klaar zijn.Voor nostalgische Hagenaars is er goed nieuws: de bomen op het Kerkplein blijven behouden, maar ze verhuizen wel naar een nieuwe plek. En een enkele zieke boom wordt vervangen door een nieuwe. De waterpomp op het plein keert na de werkzaamheden terug op de oude plek aan de kant van de Riviervismarkt.Met een aparte Facebookpagina wil de gemeente de belangrijkste vorderingen van de werkzaamheden delen met geïnteresseerden. Eerder had wethouder Tom de Bruijn (D66, Verkeer) laten weten dat de herinrichting van het Kerkplein veel langer in beslag zal nemen dan eerder werd gedacht.