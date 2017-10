Onderwijsstaking: Wat doen we met de kinderen?

DEN HAAG - Leerkrachten van basisscholen staken donderdag voor een beter salaris en een lagere werkdruk. Door de staking hebben kinderen opeens een dag vrij. Een aantal organisaties speelt handig in op deze onverwachte vrije uurtjes. Ze hebben verschillende acties bedacht voor de kinderen en hun ouders.

Onder meer het Gemeentemuseum in Den Haag, zwembad de Does en dansschool Rode Sneakerz in Leiderdorp organiseren uitjes voor ouders en kinderen. Ook een aantal bioscopen probeert kinderen met ouders en of verzorgers binnen hun deuren te krijgen.Er is natuurlijk veel meer te doen in de regio en dat horen we graag. Heb je ideeën wat je gaat doen of heb je zelf een evenement waar de kinderen naar toe kunnen? Stuur een mailtje naar online@omroepwest.nl