Haring halen in je kamerjas, Leidse glibbers en zinderend carnaval: Terugblik Leidens Ontzet

Leidens Ontzet 2017 | Foto: Omroep West

Na het zingen gaan de Leidenaren op naar het volgende evenement: Haring en wittebrood halen. De rij voor de Waag is lang en de haring is buiten te ruiken. De Leidenaren hebben emmer, bakjes en pannen bij zich om de haring in te doen, zodat ze dezemee naar huis kunnen nemen. Veel mensen zijn in hun kamerjas op pantoffels naar de Waag getogen.De mensen hebben zich van te voren moeten ingeschreven. Per Leidenaar krijg je een bonnetje voor twee haringen en een brood. Veel mensen halen voor een grote groep kennissen of mensen uit de straat de haring. 'Mensen komen soms wel 75 haringen halen', vertelt één van de uitdeelsters.De sfeer in de Waag is gezellig, volkszanger Frans Bauer loopt ook rond en op een gegeven moment staan de uitdelers zelfs op de tafels te dansen. Ondanks de goede sfeer is het voor Marijke het laatste jaar dat ze vrijwilligster is. 'Ik sta al 25 jaar in de Waag om haring uit te delen. Maar dit is de laatste keer, volgend jaar wil ik ook gewoon Leidens Ontzet vieren.'Op de Breestraat zitten de zussen Ria( 82) en Coby (80) al klaar. Ze wachten op de optocht, eerste rij voor het pand van LSV Minerva. Extra leuk: ze hebben dezelfde tas én dezelfde 3 october oorbellen. 'We zitten hier elk jaar. Het geeft niks dat we nog tweeënhalf uur moeten wachten. We hebben hier korenjenever leren drinken'.Uiteindelijk wordt het lange wachten beloond en komt de ene na de andere prachtige praalwagen voorbij. Van historische kostuums, Disney figuren tot een zinderend Braziliaans Carnaval, dat was de grote optocht met dit jaar als thema Parade Royale.Het traditionele polsstokhoogspringen werd vanwege de harde wind afgeblazen. Maar de 3 October Vereeniging wist snel met een alternatief te komen. In plaats van springen mochten de studenten als gladiatoren tegen elkaar beuken.