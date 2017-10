Angelo (36) is vermist en heeft dringend medicijnen nodig

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De politie is dringend op zoek naar de 36-jarige Angelo van Zanten uit Nieuwerkerk aan den IJssel. De man wordt vermist. Vorige week zondag verscheen hij in de instelling waar hij woont niet aan het ontbijt. 'Hij heeft dringend medicijnen nodig', vertelt een woordvoerster van de politie aan Omroep West.

Hij is op een paarse mountainbike vertrokken en heeft waarschijnlijk een FC Barcelona t-shirt aan Politiewoordvoerster over vermissing

De 36-jarige man is vorige week zondag voor het laatst gezien bij zijn woongroep, aan de 's-Gravenweg in Nieuwerkerk. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem. 'Hij is op een paarse mountainbike vertrokken en heeft waarschijnlijk een FC Barcelona t-shirt aan', vertelt de woordvoerster.Van Zanten heeft volgens haar geen mobiele telefoon bij zich, geen ID-kaart en geen ov-chipkaart. 'Er is ook geen enkel aanknopingspunt waar hij is, dus dat maakt het zoeken lastig.'De politie heeft wel het recreatiegebied Hitland tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Capelle aan den IJssel uitgekamd, maar dat leverde niks op. 'We hebben ook actief gezocht in de omgeving van de instelling, maar dat leverde niks op', zegt de woordvoerder.De 36-jarige Angelo is al een keer eerder weggelopen. 'Toen meldde hij zich bij het politiebureau op Scheveningen. Het zou kunnen dat hij daar nu ook is, bij een vriend. Maar het is allemaal erg onduidelijk.'De vermissing staat inmiddels ook vermeld op de website van landelijke vermissingszaken . Daar is ook een uitgebreid signalement te vinden. Angelo van Zanten zou naast het FC Barcelona shirt ook te herkennen zijn aan een grijs-bruine jas en een kaalgeschoren hoofd.De politie vraagt mensen die hem hebben gezien contact met hen op te nemen.