14 maanden cel voor Marktplaatsoplichter die minderjarige meisjes gebruikte

DEN HAAG - Een Hagenaar die veelal minderjarige meisjes inzette voor zijn markplaatsfraudepraktijken, is dinsdag door de rechtbank veroordeeld tot veertien maanden cel, waarvan zeven maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een werkstraf van 240 uur.

ICT-student Othman El H. (19) lichtte de eerste helft van dit jaar via Marktplaats minstens vijftien slachtoffers op met behulp van een nep-betaalapp, zogenaamd van de Rabobank. Ook was er sprake van nog acht pogingen.El H. en zijn handlangers legden via de site contact met particuliere aanbieders van dure spullen als iPhone's, Macbook's en dergelijke. Vervolgens gingen jonge meisjes, voorzien van een mobieltje met daarop de door El H. geinstalleerde nep-betaalsoftware, die spullen ophalen bij de aanbieders thuis.De net geklede meisjes, die waren uitgezocht om vertrouwen te wekken, lieten de aanbieders op die nep-app meekijken hoe het aanschafbedrag zogenaamd naar hen werd overgemaakt. Zo kregen zij de spullen mee terwijl de verkopers hun geld in werkelijkheid nooit zagen.Sommige van die in totaal zes meisjes waren nog maar 13 of 14. Ze moesten van de Hagenaar soms zelfs 'skoro skippen' (straattaal voor school spijbelen). De Hagenaar verkocht de opgehaalde apparatuur door. De marktwaarde van de buitgemaakte spullen bedroeg in totaal zo'n 13.000 euro.De Haagse rechtbank hekelde in het vonnis de inzet van de minderjarige meisjes door El H., en sprak verder van 'schaamteloze en geraffineerde' praktijken. Volgens de Hagenaar werd ook hijzelf aangestuurd: door een 'Nederlandse' man waarvan hij de naam verder niet kon of wilde noemen.Die man zou met die app zijn gekomen en hem onder druk hebben gezet de zwendel te plegen. Maar de rechtbankvoorzitter noemde dat verhaal 'ongeloofwaardig'. 'Er is niets gebleken van zo'n persoon'. Van de door El H. ingezette twaalf handlangers zal er nog een aantal bij de (kinder-)rechter moeten verschijnen.Tegen El H. zelf had het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de strafzaak anderhalf jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank richtte de straf anders in, vanwege de jeugdige leeftijd van verdachte en omdat deze dan zijn studie af kan maken.