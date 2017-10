Boete van 20.000 euro voor bouwbedrijf na dodelijk ongeval

LEIDEN - Bouwbedrijf De Boom Bouw BV uit Krimpen aan den IJssel is dinsdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot 20.000 euro boete wegens veiligheidsovertredingen tijdens nieuwbouwwerkzaamheden aan de beta-campus van de Leidse Universiteit in 2014.

Tijdens het betongieten kantelde daar op 10 oktober een rolsteiger om. Een 48-jarige bouwvakker uit Waddinxveen stortte vier meter naar beneden, en overleed vier dagen later. De man liet een vrouw en drie kinderen achter. Een andere medewerker van De Boom Bouw brak beide enkels. Hij is nu deels afgekeurd.Het bouwbedrijf werd in deze procedure geen schuld aan dodelijk en zwaar lichamelijk letsel verweten. Voor een dergelijk zwaarder strafrechtelijk verwijt was het onderzoek van de arbeidsinspectie te onvolledig, zo concudeerde de rechtbank al eerder. Aan de orde in deze zaak waren alleen de overtreding van een aantal veiligheidseisen, zoals onder meer het ontbreken van steigerstabilatoren aan de gewraakte rolsteiger en onvoldoende veiligheidsinstructies aan het personeel.Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat het bedrijf die veiligheidseisen heeft overtreden. Wat de rechter betreft werd niet bewezen dat die overtredingen ook structureel waren. Daarom valt de opgelegde boete aanmerkelijk lager uit dan de boete van 50.000 euro die door het OM werd geëist tijdens de behandeling van de zaak een week geleden.