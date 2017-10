Beste kibbeling van het land in Alphen: 'Beloning voor het harde werk'

Beeld: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - Visspecialist Sluizeman in Alphen aan den Rijn mag zichzelf maker van de beste Nederlandse kibbeling noemen. De finale van de zogeheten Kibbeling Cup werd maandag gehouden in Spakenburg, het vissersdorp waar eigenaren Jack en Angelique Hendriks vandaan komen. Een dag later vieren het echtpaar en hun team feest.



Sluizeman, gevestigd in het Alphense winkelcentrum De Baronie, bleef maandag dicht vanwege de wedstrijd waaraan 120 visspecialisten deelnamen. 'Het was zenuwslopend, maar we hebben het gehaald en ik ben er ontzettend trots op', zegt Jack Hendriks. 'Het is een beloning voor het harde werk. Je moet gewoon passie voor je vak hebben en dan komt alles goed.'



Op de toonbank blinkt de beker die Sluizeman heeft gewonnen. Vaste klanten uit de buurt, maar ook bijvoorbeeld uit Haarlem komen langs om de winnaars te feliciteren. En uiteraard ook voor kibbeling van de kampioen. 'Ik heb de kibbeling van de andere deelnemers niet geproefd, maar ik kan me niet voorstellen dat het beter kan dan deze', stelt een tevreden klant.





