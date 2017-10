Flatbewoners Scheveningen moeten hun huis uit: 'Ongerustheid, paniek, woede'

DEN HAAG - Henk en Beppie Gordijn wonen op 13 hoog in de flat van Hoog Lindoduin op Scheveningen. Het koppel moet net als de andere bewoners van woningbouwcorporatie Vestia hun huis uit. Er moet groot onderhoud gepleegd worden. Veel huurders zijn bang voor wat hen te wachten staat. En op de bovenste verdieping mogen de bewoners niet meer terugkomen, want daar komen dure vrijesectorwoningen.

Henk en Beppie zijn gehecht aan hun huis en het uitzicht. Bovendien is de woning het laatste huis dat hun overleden zoon heeft gezien. 'Die zei altijd: ouwe, dat heb je goed gedaan. Ik zei: ja, voor onze ouwe dag. En nu is het een hele andere situatie geworden', vertelt Henk.Nu moet hij verhuizen. Het huis wordt een dure vrijesectorwoning, dus komt hij hier niet meer terug. 'Ik wil hoe dan ook op Scheveningen blijven wonen.' Maar dat is geen gemakkelijke opgave. De situatie hangt dan ook als een donkere wolk boven de bewoners.'Ongerustheid, paniek en woede', omschrijft bewoner Els van Weezenbeek haar gevoel. 'Er zijn bewoners die het aan hun hart hebben gekregen.' De bewoners van de flat willen een redelijke woning op Scheveningen, maar ze krijgen huizen aangeboden 'inzoals Ypenburg', aldus Els.Vestia zegt de situatie te betreuren. 'Mensen kunnen niet terug, omdat we keuzes moesten maken', laat Hanneke Klumpes van de woningcorporatie weten. 'Om zoveel mogelijk sociale huurwoningen te behouden, hebben we er voor gekozen om de drie bovenste verdiepingen duurder te verhuren.'Zestig procent van de bewoners heeft inmiddels al een woning gevonden. Maar dus nog niet iedereen. 'Geen 25 procent wil terugkeren naar de flat, dus er zijn denk ik wel fatsoenlijke woningen te vinden. Maar voor de mensen die nog geen huis hebben gevonden, voelt dat natuurlijk niet zo. De boosheid begrijp ik, want ik zou het ook niet prettig te vinden om uit mijn woning te moeten verhuizen. We hebben een jaar om iedereen een nieuwe woning te geven, dus we hebben er wel vertrouwen in.'