Ontwerpster muurschildering Chuck Deely wil nu 'het stadhuis onderkliederen'

DEN HAAG - De tramtunnel bij de Haagse Turfmarkt krijgt deze of volgende maand een kleurrijke muurschildering met daarop straatmuzikant Chuck Deely. Het winnende ontwerp van Sophia den Breems kreeg in anderhalve week meer dan 65 procent van de ruim 3.500 publieksstemmen. 'Fantastisch, ik heb de boel hier bij elkaar geschreeuwd', reageert de Haagse vanaf het Canarische eiland Lanzarote, waar ze geniet van een vakantie.

Ik verzamel graag kleine verhaaltjes in één grote plaat Sophie den Breems – illustratrice/ontwerpster

Ze zegt 'nog steeds een beetje' te zijn dat ze als winnaar uit de bus is gekomen. 'Bizar. Ik ben nog niet zo heel lang bezig met het maken van muurschilderingen. En dan komt mijn werk nu al op zijn prominente plek. Geweldig, het balletje blijft maar rollen.'Chuck Deely, die begin januari op 62-jarige leeftijd overleed , vormde voor haar een grote inspiratiebron. 'Ik woon al mijn hele leven in Den Haag en kende Chuck als de zanger die altijd bij de Hema zat. Ik heb onwijs veel bewondering voor hem. Hij was een groot artiest die in een rockband heeft gespeeld, maar puur uit passie en liefde voor de muziek is gaan doen wat hij deed.'Met een klein beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat Den Breems dezelfde weg bewandelt. Ze schoof nog vrij recent al haar bijbaantjes opzij om te doen wat ze het liefst doet: illustraties en ontwerpen maken. Je kunt haar werk al wel zijn tegengekomen, bijvoorbeeld een grote muurschildering in het Hart van 's-Gravenzande of tekeningen voor De Correspondent of het AD.Den Breems heeft een herkenbare stijl, maar hoe zou ze die omschrijven? 'Dat vind ik moeilijk. Sommige mensen zullen het stripachtig noemen. Ik verzamel graag kleine verhaaltjes in één grote plaat, als een soort chaotische afbeelding van kleinere onderdelen. Ik hou van zwart-wit, maar ook van heel felle kleuren.'Volgende week viert ze haar 27ste verjaardag. Voor de verdere toekomst heeft ze nog wel het nodige op haar wensenlijstje staan. 'Ik heb ooit gezegd dat ik graag een heel grote kermisattractie wil ondertekenen. En ik zou ook het stadhuis wel onder handen willen nemen. Dat zie ik als een groot wit canvas. Als ik dat mag onderkliederen, zou ik daar heel blij van worden.'