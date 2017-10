De Vrij ontkent gebrek aan motivatie voor Oranje: 'Echt absolute onzin'

OUDERKERK AAN DEN IJSSEL - Stefan de Vrij uit Ouderkerk aan den IJssel speelt heel graag voor Oranje. Dat benadrukte de verdediger van Lazio dinsdagavond op de website van het AD. Volgens de oud-Feyenoorder is het 'echt absolute onzin' dat hij voor het Nederlands elftal niet meer gemotiveerd zou zijn.

Over De Vrij was de afgelopen dagen veel te doen. Bondscoach Dick Advocaat uit Den Haag riep hem vrijdag wegens een liesblessure niet op voor het cruciale tweeluik tegen Wit-Rusland (zaterdag) en Zweden (10 oktober). Toch deed hij zondag ruim een uur mee tegen Sassuolo (6-1) en kwam hij zelfs tot scoren.'Ik heb 67 minuten gespeeld, maar dat was zeker niet pijnvrij. Elke pass die ik gaf, deed pijn', aldus De Vrij, die eerder tegen dokter Edwin Goedhart van Oranje had gezegd dat hij niet topfit was. Op basis van die informatie besloot Advocaat hem niet te selecteren.Volgens de 25-jarige Ouderkerker werd de lies na de wedstrijd erg stijf. Hij verwacht niet dat hij deze week in Italië nog op het oefenveld in actie kan komen. 'Ik had bij Oranje zeker tot en met donderdag niet kunnen meetrainen met de groep. Dat is verre van ideaal.'