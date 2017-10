Wint Rijnsburgse Ine Heel Holland Bakt?

RIJNSBURG - Megapopulair is de bakwedstrijd Heel Holland Bakt. Ook dit jaar - het vijfde seizoen alweer - trekt het programma van Omroep Max miljoenen kijkers. Komende zondag is het tijd voor de halve finale. Ine Paauw uit Rijnsburg is één van de vier bakkers die nog in de race zijn om de eerste plaats in de wacht te slepen. Rijnsburg duimt voor Ine, zo blijkt tijdens een rondgang door het dorp. En tijdens ons rondje, lopen we ook Ine zelf tegen het lijf.

Sinds haar deelname aan het programma wordt Ine overspoeld met reacties. En aangezien Heel Holland Bakt al is opgenomen, vraagt iedereen haar naar de uitslag. Maar een antwoord blijft uit. 'Daar mag ik niks over vertellen, dus dat ga ik ook niet doen', zegt Ine lachend. 'Het is mijn leuke geheimpje.'Maar dat het spannend blijft, is duidelijk. 'Het is een wedstrijd en aan een wedstrijd begin je om te winnen,' zegt Ine. 'Toen ik begon was direct duidelijk hoe hoog het niveau lag. Dat is flink hoog. Na de eerste aflevering ben ik naar huis gereden met de gedachte: oh help.. ik moet heel veel gaan uitzoeken en onderzoeken. Wat zijn de materies achter het bakken? Daar heb ik me echt op gestort.'Dat Ine taarten kan bakken, dat is inmiddels wel bewezen. Maar kan ze ook 'gewoon' hartig koken? 'Van oorsprong kook ik eigenlijk heel graag. Dat is eigenlijk mijn ding,' zegt Ine. 'Dus hartig: geen probleem.' Op de vraag of we haar dan in de toekomst in een ander kookprogramma, zoals Masterchef, gaan zien, zegt ze: 'Nou, weet ik niet hoor. Dat is misschien wel heel hoog gegrepen.'Tijdens het gesprekje op straat wordt Ine diverse keren aangesproken door voorbijgangers. 'We zijn trots op je', roept een dame haar toe. Een andere vrouw zegt: 'Er kijken zoveel mensen. Ik hoor het overal om me heen. Niet alleen Rijnsburg is trots, maar ook Katwijk, want ik kom uit Katwijk.'Zondag is de halve finale van Heel Holland Bakt 2017. Dan weten we of Ine ook te zien is in de finale, die een week later wordt uitgezonden.