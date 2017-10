Datalek gemeente Den Haag: gegevens honderden kinderen op straat

Foto: ANP

DEN HAAG - Door een datalek bij de gemeente Den Haag in 2014 is gevoelige informatie van 781 kinderen op straat beland. Het gaat om adressen, scholen of clusters waar zij naartoe werden gebracht en of de kinderen gebruik maakten van een rolstoel. Dat schrijft wethouder Saskia Bruines in een brief aan de gemeenteraad.





Bij die laatste groep gaat het om de straat waar ze wonen en de postcode. Het huisnummer en de naam is niet bekend.



Nog 34 andere gemeenten



De gegevens werden gepubliceerd op Tenderned, een website waarop de gemeente Den Haag aanbestedingen publiceert. 'Deze gegevens waren nodig zodat vervoersbedrijven een gerichte prijsopgave voor het leerlingenvervoer en het WSW-vervoer konden maken. Achteraf gezien had de gemeente deze gegevens in 2014 niet moeten publiceren op TenderNed', schrijft de wethouder in de brief.



De informatie werd bekend door onderzoek van RTL Nieuws. Zij tipten de gemeente Den Haag samen met nog 34 gemeenten over het datalek. De gegevens zijn inmiddels verwijderd. In onze regio gaat het volgens RTL Nieuws om Delft, Den Haag, Gouda, Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen en Wassenaar.



Scholen op de hoogte



Ouders en verzorgers van de kinderen zijn geïnformeerd over het lek. Scholen worden met een e-mail op de hoogte gesteld. Bruines: 'De medewerkers van de Haeghe Groep worden mondeling via hun leidinggevende geïnformeerd.'



Bij de aanbesteding voor de jaren 2017-2020 zijn de persoonsgegevens niet gepubliceerd. Het beleid is inmiddels verscherpt.



