West Wekker: datalek gemeente Den Haag en stel je vraag aan staatssecretaris Van Rijn

DEN HAAG - Goedemorgen op deze woensdag! Vandaag word je wakker met het nieuws dat de gegevens van honderden kinderen op straat zijn komen te liggen. En heb jij vragen aan staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid. Hij komt straks bij Omroep West en we zenden het live uit op Facebook!

Het gaat om adressen, scholen of clusters waar zij naartoe werden gebracht en of de kinderen gebruik maakten van een rolstoel. Dat schrijft wethouder Saskia Bruines in een brief aan de gemeenteraad. Het datalek vond plaats voor een aanbesteding in 2014. Inmiddels is de informatie offline gehaald.De Haagse Thomaskerk verandert in een moskee. Vanavond is er een inloopavond, georganiseerd door de nieuwe eigenaren. De vereniging Ahmadiyaa Anjuman Isha'at-e-Islam (Lahore) Nederland is de nieuwe eigenaar van het gebouw.Heb jij een vraag over de zorg? Vanochtend gaan wij in gesprek met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tussen 11.15 en 11.45 zit hij klaar. Wij zenden het interview live op Facebook uit.De tramtunnel bij de Haagse Turfmarkt wordt versierd met haar ontwerp, en daar is Sophia den Breems heel gelukkig mee. 'Fantastisch, ik heb de boel hier bij elkaar geschreeuwd', zegt ze. Maar ze wil meer. Het weer : wolken, maar droog. De wind waait flink en het wordt rond de 15 gradenIn ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling.Plastic, PMD, glas, textiel, GFT zijn een aantal van de afvalstromen die de afgelopen weken voorbij kwam. In de allerlaatste aflevering zien we nog één keer hoe het allemaal moet. Johan gaat de straat op om te kijken hoe goed mensen hebben opgelet. In ‘de 100- challenge’ zien we hoe het de deelnemers de afgelopen weken is vergaan. Gaan zij hun nieuwe levensstijl volhouden?