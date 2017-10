Veel onvrede over betaald parkeren op Scheveningen

DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft nog heel wat uit te leggen als het gaat om de invoering van het betaald parkeren op Scheveningen. Vanaf 30 november moet er betaald worden voor parkeren in het Haven- , Staten- en Geuzenkwartier. Dinsdagavond was er voor bewoners de eerste informatiebijeenkomst over veranderingen rond het parkeren op Scheveningen. Maar veel bewoners leken niet tevreden met de informatie die ze van de gemeente kregen.

'Ik kreeg net bijna een hartaanval', zegt een man die net het zaaltje in verzorgingshuis Uiterjoon is uitgekomen waar de informatiebijeenkomst werd gehouden. 'Het is heel kwalijk dat de mensen die hier vanavond voorlichting geven niet eens weten waar ze het over hebben', vervolgt de boze meneer. Het blijkt een klacht te zijn die meer bewoners hebben als ze de informatiebijeenkomst verlaten.Bij de omwonenden, onder wie veel ondernemers, blijken er veel vragen te zijn over hoe het precies zit met de parkeervergunningen als volgende maand het betaald parkeren wordt ingevoerd . 'Ik heb een garagebedrijf met acht auto's, maar ik krijg van de gemeente maar een parkeervergunning voor twee. Waar moet ik mijn andere auto's dan kwijt?'De gemeente hoopt met het invoeren van betaald parkeren de overlast te verminderen van dagjesmensen die hun auto in de woonwijk neerzetten in plaats van in een parkeergarage. Als stimulans wordt daarom ook het parkeren in een garage goedkoper dan op straat. Maar bewoners betwijfelen of dat gaat werken. 'Er zijn hier in de buurt bijna geen parkeergarages waar mensen hun auto kwijt kunnen, dus hoe willen ze dat doen?'Ook ondernemers die de informatiebijeenkomst bezoeken zijn pessimistisch. Eén van hen zegt verschillende collega's te hebben gesproken die erover nadenken om hun zaak te sluiten als het betaald parkeren wordt ingevoerd. De klandizie zou dan teveel teruglopen om een goede boterham te kunnen verdienen.De wijkverenigingen zijn overwegend positief over het besluit van het college. 'Wij zijn mede verantwoordelijk voor dit nieuwe beleid. We wilden wat doen aan de mensen die rondrijden door de wijk op zoek naar een parkeerplek, de zogeheten zoekparkeerders. We hopen dat de raad ermee instemt', zegt voorzitter Koen Baart van Wijkoverleg Statenkwartier.Bewonersorganisatie Havenkwartier heeft gemengde gevoelens. 'Er moest wat gebeuren, want het kon zo niet langer', zegt secretaris Ton Hulleman. 'Het is goed voor de parkeerdruk, maar aan de andere kant gaat het bewoners ook geld kosten aan vergunningen.'