'Had engeltje op mijn schouder', Raymond van Barneveld klopt Steve Beaton moeizaam

DEN HAAG - Raymond van Barneveld heeft de kwartfinale bereikt van het World Grand Prix-dartstoernooi in Dublin. Dat is een van de toptoernooien van de bond PDC. 'Barney' was dinsdagavond te sterk voor de Engelsman Steve Beaton.

Van Barneveld veroverde de eerste set met 3-1. De tweede set leek een prooi voor Beaton te worden, maar de 'Bronzed Adonis' slaagde er niet in uit te gooien. Daardoor kon 'Barney' de set alsnog van hem afsnoepen.In de derde set kwam de Hagenaar op een 2-0 voorsprong, maar hij miste drie pogingen om het duel meteen af te maken. Beaton kwam nog terug tot 2-1, maar daarna besliste 'Barney' het duel alsnog.'Ik had een engeltje op mijn schouder vanavond', verzuchtte de vijfvoudig wereldkampioen na afloop. Hij wees daarbij op de vele missers van Beaton. 'Ik voelde me niet lekker op het podium. Mijn darts zaten iedere keer boven of onder mijn mikpunt. Woensdag heb ik een dagje rust. Die ga ik benutten met een beetje training.'In de eerste ronde van het World Grand Prix-toernooi had Van Barneveld zondag de Zuid-Afrikaan Kyle Anderson uitgeschakeld. In de kwartfinale moet hij het opnemen tegen de 'schommelende Schot' John Henderson, die in de eerste ronde verrassend titelverdediger Michael van Gerwen uitschakelde. Dinsdag was Henderson te sterk voor de Engelsman Alan Norris. Die klopte hij met 3-1.