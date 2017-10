Drie auto's botsen bij invoegen op A4

ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Op de A4 richting Den Haag botst woensdagochtend rond 7.30 uur drie auto's op elkaar gebotst. Dit gebeurde tijdens het invoegen bij Zoeterwoude-Rijndijk. De linkerrijstrook werd vanwege dit ongeluk afgesloten.

Rond 8.00 uur stond het verkeer tussen Leidschendam en Roelofarendsveen vast over een lengte van vijftien kilometer, goed voor een klein uur vertraging. De afgesloten rijstrook werd om 8.10 uur vrijgegeven. Daarna nam de file langzaam in lengte af.Eerder op de ochtend waren er ook grote problemen op de A20 naar Gouda. Daar werd rond 6.30 uur een rijstrook afgesloten na een ongeluk met een auto. Het ging om het stuk tussen Moordrecht en knooppunt Gouwe.Deze afsluiting leidde rond 7.00 uur tot een file van negen kilometer. De vertraging bedroeg een uur, waarschuwde Jolanda van der Velden van de ANWB. Verkeer naar Gouda en Utrecht werd geadviseerd om te rijden via Gorinchem via de A16, A15 en A27.De auto werd rond 7.00 uur geborgen. Toen de afgesloten rijstrook werd vrijgegeven, nam ook deze file langzaam in lengte af.Er zijn woensdagochtend ook problemen op de A13. Daar kan het verkeer niet de afslag Delft Zuid nemen. Die is afgesloten vanwege een storing aan de verkeerslichten. Een monteur probeert het probleem op te lossen.Automobilisten moeten ook donderdagochtend rekening houden met een zware ochtendspits. Dan kunnen stevige buien en de stormachtige wind voor veel problemen op de weg zorgen.Door de regen en door vallende bladeren kunnen ook de sporen glad worden. Mensen moeten daarom donderdag ook rekening houden met vertraagde en uitgevallen treinen.