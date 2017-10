Anonieme schenking van 100.000 euro voor kasteel Duivenvoorde

Kasteel Duivenvoorde Foto: Omroep West

VOORSCHOTEN - Vreugde bij kasteel Duivenvoorde. Een gulle gever heeft 100.000 euro geschonken aan het schitterende kasteel in Voorschoten.

Het geld is voor het restauratiefonds en wordt om te beginnen gestoken in het herstel van de historische tuinmuren en hekwerk in de Leidse tuin. Directeur Annette de Vries is blij met de gift: 'Het is een teken van vertrouwen. We hopen dat dit voorbeeld navolging krijgt.'



De donateur wil anoniem blijven. Wel is bekendgemaakt dat de vrijgevige persoon uit de regio komt.