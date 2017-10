Vermiste Angelo uit Nieuwerkerk duikt op in België

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De 36-jarige Angelo van Zanten uit Nieuwerkerk aan den IJssel is weer terecht. Hij werd sinds vorige week zondag vermist. De man verscheen toen in de instelling waar hij woont niet aan het ontbijt.

'Hij is door de politie in België aangetroffen', vertelt een woordvoerster van de politie eenheid Den Haag aan Omroep West. 'Hij liep over de provinciale weg bij Riemst.' Dat is niet ver over de Nederlandse grens bij Maastricht.'Gelukkig kon hij vertellen waar hij vandaan kwam en kon er daarom contact worden gelegd met de instelling waar hij woont. Hij is afgelopen nacht opgehaald door zijn begeleider', aldus de woordvoerster.Wat hij in België deed is niet bekend. Zowel de politie als de instelling gaan daarover nog met de man in gesprek. Er waren grote zorgen over zijn vermissing , omdat hij dringend medicijnen nodig had.'Hij is desondanks in goede gezondheid aangetroffen', laat de woordvoerster weten. De man liep eerder al een keer weg. Toen werd hij op Scheveningen aangetroffen.