Larven, alpaca's en kittens: onze vijf leukste dierennieuwsverhalen

DEN HAAG - Het is Dierendag, dus geef je kat een extra aai en je trouwe hond wat extra brokken. Voor ons hét moment om in ons archief te duiken op zoek naar onze leukste dierennieuwsverhalen. We hebben er vijf op een rijtje gezet die we je niet willen onthouden.

Pas twee weken oud en dan al zo'n groot avontuur beleven. We hebben het natuurlijk over kitten Parijs. Het beestje werd ontdekt in de bagageruimte van een touringcar, die net een trip van Parijs naar Madurodam had afgelegd. De kitten is uiteindelijk goed terecht gekomen Waarom zou je alleen je hond uitlaten? Dat je eenden ook prima uit kan laten, bewees mevrouw Pronk ons een paar jaar geleden. Voor haar verjaardag kreeg ze twee Indische loopeenden cadeau, die ze samen met haar twee honden en twee katten dagelijks uitliet. Bekijk vooral ook de hilarische video van deze bonte stoet aan dieren.Dit was misschien wel het schattigste filmpje van 2016. Hond Sue vond een goede manier om haar tijd te doden. Want wat moet je nou als hond, de hele dag in de tuin? Sue speelt al jaren met voorbijgangers. Eind vorig jaar ging de schattige hond viral, toen haar baasje een video online zette. Bekijk het filmpje hier Gestrest, moe, overprikkeld? Misschien hebben wij dan de oplossing voor je: mediteren met alpaca's. In Sassenheim worden sinds dit jaar mindfulnesswandelingen met de dieren gehouden. Alpaca's zijn hier heel geschikt voor omdat het 'heel sensitieve dieren zijn'. Juist, ja. Dus wordt het je allemaal even teveel? Knuffel een alpaca!Zonder na te denken trok ze haar schoenen uit, rolde haar broekspijpen op en sprong in het water. We hebben het over Wendy Schouten, de heldin die deze zomer een hondje uit het water redde in Monster. Boomer Bo was vast komen te zitten in het riet en durfde er niet meer uit te komen. 'Als ik zo'n hond in nood zie, ga ik echt niet wachten!' De puppy én Wendy maakten het achteraf goed.Een bonusje, want dit verhaal kan niet in dit lijstje ontbreken. Leidse bioloog Freek Vonk krijgt vaak met dieren te maken, maar vorig jaar was dat op een wel heel bijzondere manier. Freek bleek na een trip naar Belize larven in zijn been te hebben. Larven Knabbel, Babbel en Schnabbel werden met een bloederige operatie uit het been gehaald en hebben nu een ereplaats in de woonkamer van Freek.